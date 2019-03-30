В Беларуси стали легальными онлайн-казино

Согласно указу, организатору виртуального казино необходимо будет не только получить лицензию, но и иметь гарантийный депозит на специальном счете для выплат выигрыша и других расходов.

Кроме того, владелец должен будет подключить игорное заведение к специальной компьютерной кассовой системе, с помощью которой можно будет контролировать обороты ресурса и проводить идентификацию его посетителей, передает БелТА.

Следить за работой онлайн-казино будут налоговые органы и мониторинговый центр по игорному бизнесу. Посещать казино смогут лица старше 21 года.