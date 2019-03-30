Мать героя посетили вместе с членами семьи военный атташе полковник Эльшан Рагимов, старший помощник военного атташе полковник-лейтенант Айдын Рагимов, а также сотрудники посольства.

Сотрудники Посольства Азербайджана в Беларуси и члены их семей по случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Анатолия Николаевича Давидовича встретились с матерью героя - Кимой Андреевной, проживающей в городе Слуцк Минской области, сообщает Trend.

Во время встречи сотрудники посольства вместе с матерью героя возложили цветы к могиле Национального героя Азербайджана.

Кима Андреевна поделилась воспоминаниями о детстве и юности сына, рассказала о своих заботах, о внуке, который работает ветеринаром, про отца героя - Николая Давидовича, который тоже носил погоны.

Офицеры аппарата военного атташе посольства выразили желание ежемесячно посещать Киму Андреевну, помогать ей в решении бытовых и иных проблем.

Анатолий Давидович погиб 13 июня 1992 года в боях за Агдам. За проявленный героизм и мужество указом президента Азербайджана от 3 июля 1992 года майору Анатолию Давидовичу посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.