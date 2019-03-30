Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входит 23 россиянина.

Совокупное состояние богатейших россиян, по версии Bloomberg, за первый квартал 2019 года увеличилось на $20,5 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), пишет «Коммерсант».

По итогам первого квартала больше всех заработал один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние выросло на $1,36 млрд, достигнув $21 млрд. Второе место занял основной владелец НЛМК Владимир Лисин, его состояние выросло на $2,44 млрд, достигнув $20,3 млрд.

Третью строчку занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием $20 млрд, оно выросло на $575 млн.

Основной владелец и глава «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов на четвертом месте, размер его состояния вырос на $3,67 млрд, и это рекорд среди российских миллиардеров. Общий размер его богатства оценивается в $19,7 млрд.

Замыкает пятерку владелец «Северстали» Алексей Мордашов, заработавший всего $1 млрд, его состояние составило $18,4 млрд.