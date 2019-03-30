Президент Алжира уходит, а местным олигархам запретили покидать страну

В то же время в заявлении отмечается, что «Бутефлика продолжит принимать важные решения во время переходного периода».

Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика покинет пост до окончания своего президентского срока, который истекает 28 апреля, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление администрации президента.

На этом фоне многие местные олигархи рассчитывали как минимум временно покинуть родину. Как сообщает сайт радиостанции "Эхо Москвы", более 150 крупным бизнесменам Алжира запретили покидать страну. Накануне при попытке пересечь границу с Тунисом был арестован Али Хаддад, один из самых влиятельных олигархов страны, входящий в близкое окружение президента Бутефлики – его называют кошельком правящего клана.

Также на минувшей неделе в аэропортах было отказано в вылете десяткам частных бизнес-джетов, владельцы которых попали в черный список. Многих из них подозревают в коррупции.