Меркель позвонила Порошенко и обсудила выборы

Согласно информации, в ходе разговора канцлер Германии отметила честность и состязательность выборов в Украине.

Между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы.

Были обсуждены дальнейшие контакты на высшем уровне.

ЦИК Украниы обработала более 90% протоколов. Во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,97%.