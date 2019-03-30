В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере

В Польше у одного из костелов Гданьска группа священников сожгла несколько книг, которые, по их мнению, противоречат христианскому учению, пишет издание «Медуза».

Среди сожженных книг оказались романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а также «Сумерки» Стефани Майер. Священники также сожгли несколько изображений языческих богов.

На странице прихода в фейсбук священники привели цитаты из Ветхого и Нового заветов, требующие сожжения статуй языческих богов и магических книг.