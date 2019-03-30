Королева Елизавета направляет маститого дипломата в Баку послом

Королева Великобритании Елизавета Вторая подтвердила назначение на должность чрезвычайного и полномочного посла в Азербайджане высокопоставленного сотрудника министерства иностранных дел страны Джеймса Шарпа.

Как сообщает haqqin.az, Джеймс Шарп заменит на этом посту Кэрол Крофтс, которая выходит в отставку с дипломатической службы. Джеймс Шарп вступит в должность в июле 2019 года.

Отметим, что в 2017-2018 годах Джеймс Шарп был политическим советником в директорате Восточной Европы и Центральной Азии МИД Соединенного Королевства. Работал в Саудовской Аравии и Гонконге, был послом в Казахстане и Кыргызстане. Владеет арабским и русским языками. С 2018 года проходит специальные курсы азербайджанского языка в МИД Британии.