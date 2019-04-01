США предприняли «первый конкретный шаг» из-за планов Анкары купить российскую систему С-400, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, США приостановили поставки в Турцию оборудования для истребителей F-35. При этом в последние несколько дней официальные лица США уведомляли своих турецких коллег, что приостановят поставки оборудования для F-35, отмечают источники.

В итоге была отменена поставка очередной партии оборудования, необходимого для обучения полетам на F-35.

В планах Турции было закупить как минимум сотню самолетов F-35 Lightining II в рамках программы разработки данных истребителей под эгидой США.

Решение США по F-35 осложнит запланированный на этой неделе визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон на саммит НАТО.