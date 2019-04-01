Зурабишвили: Саакашвили мог бы стать важнейшей фигурой Грузии, но...

«Саакашвили начал реформы, которые продолжаются по сегодняшний день, и с данной точки зрения он исполнил важную роль. Он мог бы стать важнейшей фигурой Грузии XXI века, или, возможно, не только одного века, но он потерял голову во власти и стал авторитарным, что показало реформы в другом свете.

Разумеется, одной из его громадных ошибок было то, что он не справился с российскими провокациями во время войны 2008 года. Так замороженный конфликт превратился в непосредственную оккупацию территорий Грузии», - заявила Саломе Зурабишвили в интервью германскомк изданию «Шпигель».