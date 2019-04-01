Зурабишвили: Саакашвили мог бы стать важнейшей фигурой Грузии, но...
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог бы стать важнейшей фигурой Грузии XXI века, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, оценив его роль как «важную», пишет Грузия Онлайн.
Однако, по словам Зурабишвили, Саакашвили допустил множество «громадных ошибок».
«Саакашвили начал реформы, которые продолжаются по сегодняшний день, и с данной точки зрения он исполнил важную роль. Он мог бы стать важнейшей фигурой Грузии XXI века, или, возможно, не только одного века, но он потерял голову во власти и стал авторитарным, что показало реформы в другом свете.
Разумеется, одной из его громадных ошибок было то, что он не справился с российскими провокациями во время войны 2008 года. Так замороженный конфликт превратился в непосредственную оккупацию территорий Грузии», - заявила Саломе Зурабишвили в интервью германскомк изданию «Шпигель».