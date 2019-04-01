ВР увеличила добычу газа в Азербайджане

Объем чистой добычи нефти и конденсата в Азербайджане, осуществляемой британской нефтегазовой компанией BP посредством дочерних компаний, составил по итогам 2018 года 72 тысячи баррелей в день, говорится в отчете компании, передает Trend.

В 2017 и 2016 годах чистая добыча нефти и конденсата в Азербайджане, осуществляемая BP, составила 90 и 105 тысяч баррелей в день соответственно, отмечается в отчете.

Что касается чистой добычи природного газа в 2018 году, то она составила 256 миллионов кубических футов в день по сравнению с 232 миллионами кубических футов в день в 2017 году. В 2016 году этот показатель составил 245 миллионов кубических футов в день.