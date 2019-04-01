Израильские F-35I признали наиболее опасными

Пока весь мир обсуждает преимущества американских истребителей F-35 и российских МиГ, Израиль привел в боевую готовность свои самолеты F-35I. Ожидается, что первые рейды истребители совершат над территорией Сирии и Израиля, пишет сайт «Утро.ру» со ссылкой на американское издание The National Interest.

Сейчас в эскадрильи «Золотой орел» ВВС Израиля числятся всего девять F-35I. Основную ударную силу составляют около трех сотен F-15, F-15E и F-16. Однако через три года Израиль планирует увеличить количество истребителей F-35I до полусотни.

Эксперты уверены, что израильский истребитель даст фору американскому. На Ближнем Востоке равных соперников Израилю не будет. По мнению The National Interest, Россия не поставит Сирии и Ирану Су-30СМ, Су-35 и ЗРК С-400. Так, Ирану понадобилось десять лет, чтобы получить С-300 в 2017 году. Израильские F-35I превосходят иранские F-14, МиГ-29, F-4, а также сирийские МиГ-29, МиГ-21 и МиГ-23.

Малозаметные F-35I позволят Израилю совершать малозаметные рейды над Сирией и Ираном, а также стать угрозой для российских С-300 и «Панцирей», находящихся на вооружении Сирийской Арабской Республики.