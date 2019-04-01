Жители Венесуэлы столкнулись с нехваткой питьевой воды. От беднейших трущоб до самых богатых районов - дефицит воды затронул все слои общества, сообщает Euronews.

Согласно информации, в супермаркетах Каракаса пятилитровая бутылка стоит около двух долларов, что очень дорого для малообеспеченных семей, где минимальная месячная заработная плата составляет около шести долларов.

В свою очередь, правительство президента Николаса Мадуро заявляет, что дефицит воды связан с длительной засухой, а также обвиняет представителей оппозиции в саботаже ее поставок.

Лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо обвиняет действующую власть в том, что в течение многих лет в стране не проводились ремонтные работы водопроводной системы.