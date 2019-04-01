Москва предоставит Минску 600-миллионный кредит

Беларусь получит от России кредит на $600 миллионов предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой, заявил глава минфина РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского министра, Минск также выполнил все требования, позволяющие ему претендовать на получение $200 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития.

Министр уточнил, что сейчас идут процедуры, требующиеся для подписания межгосударственного соглашения.

Напомним, в марте президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что страна потеряла $3,4 млрд с момента запуска в России налогового маневра в нефтяной сфере в 2015 году.