Пентагон поставил Турции ультиматум

Покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 ставит под угрозу дальнейшее участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Чарльза Саммерса, сообщает ТАСС.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что приобретение Турцией C-400 недопустимо... Если Турция закупит C-400, ее дальнейшее участие в программе по созданию F-35 окажется под угрозой", - отметил он.

При этом отмечается, что диалог с Турцией по этому вопросу продолжается.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что американское правительство выступает за то, чтобы Турция продолжала оставаться участницей программы по созданию F-35 и при этом не стала бы доводить до конца реализацию контракта на приобретение у РФ систем С-400.