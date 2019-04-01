Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе своей поездки в Бухарскую область призвал чиновников покончить с хвалебными аплодисментами и высокопарными словами, а вместо этого работать с каждым домом, человеком адресно и целенаправленно, пишет Радио Азатлык.

По словам Мирзиеева, «все дела и планы чиновников должны служить интересам народа»: «Необходимо прекратить хлопать в ладоши и говорить высокопарные слова, а работать с каждым домом, человеком адресно и целенаправленно».

Издание отмечает, что в Узбекистане чиновники встречают аплодисментами практически каждое слово президента. Так было и при ныне покойном Исламе Каримове.