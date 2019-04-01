Ульвия Худиева 03:37

Накануне журналисты побывали в Центральной больнице Сабирабада и регионального Перинатального центра. Напомним, новый больничный комплекс района был сдан в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Клиника состоит из трех корпусов, а ее стационар рассчитан на 205 коек. Здесь трудятся 74 врача и 150 медсестер. Как сказал в интервью haqqin.az главврач больницы Юсиф Гулиев, только с начала этого года более 50 тысяч жителей района уже прошли в больнице бесплатное медицинское обследование.

«Благодаря этому у двух тысяч 884 человек были выявлены заболевания на начальной стадии, что позволило без промедления начать их лечение. 416 больным было рекомендовано пребывание в стационаре, а 244 человека были направлены в Баку для медобследования в специализированных клиниках», - отметил главврач. В Центральной сабирабадской больнице семь отделений: скорой медицинской помощи, терапевтическое, неврологическое, педиатрическое, офтальмологическое, хирургическое и инфекционное. Клиника оснащена современными приборами компьютерной томографии, флюорографии, эхокардиографии и другим медоборудованием, действующим на основе цифровых технологий.

В последние годы растет число молодых специалистов, желающих работать в сфере здравоохранения в районе. Недавно Центральная больница Сабирабада пригласила из Баку пять высококвалифицированных врачей. Отделение диализа клиники принимает на лечение не только жителей Сабирабада, но и соседнего Сальяна. Врач отделения Самира Хагвердиева рассказывает, что сейчас 32 пациента в возрасте от 23 до 74 лет из двух районов получают процедуру диализа. В неврологическом отделении большинство пациентов страдают заболеваниями, связанными с недостатками мозгового кровоснабжения и межпозвоночными грыжами. По словам заведующего отделением, в течение дня к ним обращаются несколько человек с симптомами плохого кровоснабжения головного мозга, причем в основном женщины.

Побывали представителям СМИ и в хирургическом отделении и реанимационном блоке. Благодаря новому оборудованию здесь сегодня осуществляются практически все виды операций на брюшной полости и многие другие. Реанимационный блок рассчитан на 10 человек и также оснащен новейшими медицинскими аппаратами. Региональный Перинатальный центр расположен на третьем этаже больницы. Центр обслуживает семь районов. В прошлом году здесь приняли роды у более чем двух тысяч женщин, было произведено 800 операций кесарева сечения.

Заведующая приемным отделением Перинатального центра Лала Кязым сетует, что в сельских районах беременные женщины не всегда осознают, как важно вовремя пройти обследование, встать на учет. Приходится выезжать в населенные пункты района и проводить беседы о необходимости всем будущим матерям обращаться к врачам уже на ранних сроках беременности. «В прошлом году, слава Богу, у нас не было ни одного случая смерти роженицы, но трудных родов было много. Все женщины с осложнениями уверяют, что чувствовали себя нормально, некоторые даже прошли УЗИ, а потому и не считали нужным пройти дополнительное медобследование. Объясняем и женщинам, собирающимся произвести на свет младенца, и их родным, что на протяжении всей беременности следует находиться под врачебным контролем, чтобы при родах избежать непредвиденных затруднений», - говорит Лала Кязым.