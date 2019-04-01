Экс-президент Болгарии в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев пообещал нам газ уже в следующем году»

Отметим, что болгарский лидер сыграл ключевую роль в европейской политике создания «подушки безопасности» от российского газа. При его руководстве Болгария полностью изменила энергетические приоритеты, отказалась от российского проекта и перешла на политику энергоэффективности, диверсификации и либерализации энергической сферы страны.

«Азербайджанский проект экспорта газа в Европу - «Южный газовый коридор» (ЮКГ) успешно реализуется. Болгария заключила контракт по этому проекту - будем покупать один миллиард кубометров шахденизского газа в год», - заявил haqqin.az экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

В частности София 2014 году заблокировала российский проект «Южный поток».

Плевнелиев сообщил, что Болгария в настоящее время прокладывает соединительный трубопровод с Грецией для подключения к ЮКГ.

«Мы начнем покупать азербайджанский газ как только трубопровод будет готов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, недавно выступая обещал, что это произойдет уже в следующем году», - сказал он.

Как считает Плевнелиев, во-первых, ЮГК – проект коммерчески очень выгодный проект для Болгарии и других стран ЕС. Во-вторых, Болгария продолжает сотрудничество и даже строит у себя в стране газовый хаб.

Экс-президент отметил также, что болгарские газовые сети соединены с Турцией, которая через «Турецкий поток» выходит на другого поставщика - Россию.

«Не видим никаких проблем в том, чтобы продолжать покупать российский газ через «Турецкий поток», равно как нет проблем и в том, чтобы покупать азербайджанский газ в соответствии с заключенными нами контрактами», - утверждает Плевнелиев.

Болгария ныне диверсифицирует поставки газа в страну и уже играет важную роль на Балканах как транзитная страна, подчеркивает болгарский политический деятель. Продуманная и прагматичная энергетическая политика способствует укреплению государства.

«Все идет так, как запланировано. Создавая газовый хаб, мы построили соединительные трубопроводы из Болгарии в Сербию, Румынию, Грецию и Турцию. В то же время у Софии есть контракты с Россией, которые планомерно претворяются в жизнь. Соглашение с Азербайджаном, уверен, тоже будет успешно имплементировано. Так что все идет отлично», - с оптимизмом заключил Плевнелиев.