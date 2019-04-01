Народно-республиканская партия - главная оппозиционная организация Турции - объявила о победе своих кандидатов в борьбе за посты мэров Анкары и Стамбула. При этом в Стамбуле кандидатов разделяют сотые доли процента — пара тысяч голосов. До сего дня почти два десятка лет Анкара и Стамбул – столица и крупнейший город страны - были под контролем правящей Партии справедливости и развития.

Достаточно, надо сказать, неожиданное для нынешней турецкой власти изменение внутриполитической ситуации однозначно свидетельствует, что правящая партия неумолимо теряет поддержку населения. И связано это в первую очередь с возрастающими экономическими проблемами.

Уже 2018 год ознаменовался для страны высокой инфляцией и скачком цен на продукты первой необходимости, а ВВП ползет вниз уже третий год подряд.

Не вызывают одобрения у электората и политические конфликты правительства Эрдогана с рядом стран Запада, последствием которых стали жесткие экономические санкции. Сам турецкий лидер, тем не менее, не желает признавать своих промахов и обвиняет оппозицию и Запад в намеренном подрыве благосостояния страны. К тому же, как утверждают турецкие и международные аналитики, предвыборная кампания в муниципальные органы по указанию Эрдогана была проведена весьма жестко даже по турецким меркам. В адрес оппозиционных деятелей звучали, среди прочего, и обвинения в поддержке терроризма.

«Эта кампания переступила всякие границы. Но народ все видит, и он устал от экономических проблем. Несмотря на обещания Эрдогана решить экономические проблемы, ничего не меняется. А противостояние Анкары и Запада сыграло злую шутку с правящей партией. Турецкий народ показал, что он не сошел окончательно с пути Ататюрка. Это отчетливо показали голоса, отданные за представителя Народно-республиканской партии Акрама Имамоглу. Теперь он мэр Стамбула, где до этого был главой муниципалитета Бейликдузу – одного из районов города. Надо сказать, что это отдаленный от центра район и там мало кто хотел жить. Но Имамаоглу смог превратить Бейликдузу в европейский район с прекрасной инфраструктурой, и теперь там даже квартиры подорожали – стамбульцы охотно там селятся», - сказал haqqin.az публицист газеты Milliyet Тунджа Бенгин.