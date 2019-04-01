«Новый глава Стамбула превратил азиатский уголок в передовой европейский район» первые оценки после выборов
Народно-республиканская партия - главная оппозиционная организация Турции - объявила о победе своих кандидатов в борьбе за посты мэров Анкары и Стамбула. При этом в Стамбуле кандидатов разделяют сотые доли процента — пара тысяч голосов. До сего дня почти два десятка лет Анкара и Стамбул – столица и крупнейший город страны - были под контролем правящей Партии справедливости и развития.
Достаточно, надо сказать, неожиданное для нынешней турецкой власти изменение внутриполитической ситуации однозначно свидетельствует, что правящая партия неумолимо теряет поддержку населения. И связано это в первую очередь с возрастающими экономическими проблемами.
Уже 2018 год ознаменовался для страны высокой инфляцией и скачком цен на продукты первой необходимости, а ВВП ползет вниз уже третий год подряд.
Не вызывают одобрения у электората и политические конфликты правительства Эрдогана с рядом стран Запада, последствием которых стали жесткие экономические санкции. Сам турецкий лидер, тем не менее, не желает признавать своих промахов и обвиняет оппозицию и Запад в намеренном подрыве благосостояния страны. К тому же, как утверждают турецкие и международные аналитики, предвыборная кампания в муниципальные органы по указанию Эрдогана была проведена весьма жестко даже по турецким меркам. В адрес оппозиционных деятелей звучали, среди прочего, и обвинения в поддержке терроризма.
«Эта кампания переступила всякие границы. Но народ все видит, и он устал от экономических проблем. Несмотря на обещания Эрдогана решить экономические проблемы, ничего не меняется. А противостояние Анкары и Запада сыграло злую шутку с правящей партией. Турецкий народ показал, что он не сошел окончательно с пути Ататюрка. Это отчетливо показали голоса, отданные за представителя Народно-республиканской партии Акрама Имамоглу. Теперь он мэр Стамбула, где до этого был главой муниципалитета Бейликдузу – одного из районов города. Надо сказать, что это отдаленный от центра район и там мало кто хотел жить. Но Имамаоглу смог превратить Бейликдузу в европейский район с прекрасной инфраструктурой, и теперь там даже квартиры подорожали – стамбульцы охотно там селятся», - сказал haqqin.az публицист газеты Milliyet Тунджа Бенгин.
Прежние власти Стамбула, чтобы завоевать поддержку горожан на выборах, устроили накануне продажу различных продуктов питания по субсидируемым ценам. Однако, по мнению экспертов, длинные очереди за маслом, мукой и сахаром по сниженным ценам только подтвердили, что страна находится в кризисе.
Никакие пиар-акции не спасли партию Эрдогана – в Стамбуле и Анкаре за ее представителей проголосовали меньше людей, чем хотелось бы властям. Впрочем, на всех последних голосованиях, таких как конституционный референдум в 2017 году, а также президентские и парламентские выборы в 2018, победа партии власти тоже была не очень ощутимой. Однако это все же была победа, хоть и с минимальным перевесом, а теперь из-за нарастающих экономических проблем желающих отдать свой голос за ее кандидатов стало намного меньше.
Неудачу, которая может в будущем обернуться для Эрдогана реальным поражением, признал и сам турецкий президент. Выступая на митинге в Анкаре он пообещал исправить допущенные ошибки, «усилив экономику» и «подняв уровень занятости».
Однако было видно, что президент глубоко переживает поражение в главных городах. А потеря Стамбула для Эрдогана, безусловно, очень болезненна, ведь это город, где он добился крупнейшего политического успеха. Старая турецкая политическая поговорка «Кто контролирует Стамбул, тот контролирует Турцию» не теряет актуальности, по-прежнему верна, и неудача на муниципальных выборах может стать мощным ударом по репутации Эрдогана как электорально неуязвимого политика.