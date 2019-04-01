История эта тянется лет пятнадцать. В 2004 году Захидов купил через аукцион у ОАО Mərmər в соответствии с требованиями законодательства объекты, расположенные на территории в пять гектаров в Хатаинском районе. Получил и документ в Бакинской исполнительной власти об отчуждении ему этого участка. И обнес эту площадь по Зыхскому шоссе, 5/1 каменным забором. Решил было приватизировать и землю, на которой эти объекты были расположены, но чиновники потребовали целых 10 млн манатов, осилить которые предприниматель просто не смог, о чем откровенно им и сказал. И обещал вернуться к этому вопросу, когда будут деньги.

Долго пришлось расспрашивать предпринимателя Субхана Захидова, чтобы разобраться, как руководство группы компаний Yeni Həyat, заручившись поддержкой некоторых правительственных структур, пытается отжать его собственность. А понять, вернее, убедиться в правдивости его слов действительно трудно. Простой, казалось бы, на первый взгляд случай, чиновники и судьи так запутали, что определить, кто прав, а кто нет, без помощи опытных юристов практически невозможно.

Десять лет его компания работала здесь спокойно, а часть территории, которая оставалась без использования, сдавала в аренду ГАИ под штрафную площадку. Последовавшие после этого деноминация маната и прочие экономические трудности, да и личная халатность так и не позволили приватизировать отведенную ему территорию.

Вот этой оплошностью и воспользовались ушлые ребята из Yeni Həyat, имеющие неподалеку свои объекты. Вначале они купили небольшие участки вокруг огражденной площади, а пять лет назад непостижимым образом переоформили выписку из госреестра на собственность пять гектаров Захидова на свое имя. То есть купили землю, на которой находились его объекты.

Тут-то и кроется та опасная бомба, которая неминуемо должна была когда-то взорваться. Сегодня они купили землю, а завтра снесут и объекты на ней. Да что там завтра, они сразу же попытались приступить к сносу забора, но наткнулись на решительный отпор, и пришлось восстановить его. Кто и как мог пойти на такой шаг, Субхан стал выяснять уже после свершившегося факта. И выяснил суть дела.

В Госкомимуществе ему сказали, что совершена жуткая ошибка, и попросили не раздувать дело. Обещали, что Yeni Həyat компенсирует потери, в противном случае им выдадут новую территорию. Но успокоительные нотки вскоре перешли на ультимативные, ему просто и ясно сказали: не будет никакой компенсации, жалуйся куда хочешь. А глава группы компаний Бабек Бабаев пошел еще дальше, объявив, что с этого дела Yeni Həyat ничего не имеет, все делается для очень высокопоставленных лиц.

Субхана эти слова, конечно, успокоить не могли, он просто не верит в сказанное Бабаевым: "Да стоит этим лицам обратиться ко мне, и я просто подарю им весь участок вместе со всеми активами на ней. Зачем же от их имени должны мне угрожать какие-то подозрительные типы. Не верю я Бабеку, и буду бороться с ним до конца".

И пошли судебные тяжбы. Субхан подает иски на Yeni Həyat, те жалуются в суд на него. Идут годы, петля вокруг Субхана стягивается все туже. Сначала Хатаинский районный суд, потом и Апелляционный выносят решения в пользу Yeni Həyat. И берут при этом за основу выписку из госреестра. Хотя при более тщательном анализе этой истории суд мог бы покопаться и поглубже.

Дело в том, что спорная сегодня земля была в свое время отчуждена решением Бакинской ИВ именно Субхану. До этого, как сообщили нам опытные юристы, она никакого отношения к Госкомимуществу не имела. И при первом же выгодном для чиновников предложении земля была продана Yeni Həyat, по словам Субхана, за несколько миллионов манатов. Хотя без уведомления Захидова, имеющего преимущественное право на куплю участка, не вправе были это делать.

Не могли, но сделали. Несмотря на наличие выданного Бюро инвентаризации имущества бывшему владельцу имущества ОАО Mərmər 26 августа 2004 года технического паспорта №006906. Кто-то может подумать, что извещение, возможно, поступило бывшему владельцу, но и он не в курсе происходящих передряг. Очень уж не хотелось, по всей видимости, судам вчитываться в этот документ. Точно так же, как и с десяток других документов, выданных Бакинской ИВ, разными структурами Госкомимущества, Госкомитета по ценным бумагам, Минюста и других госструктур. А ведь любого из этих документов было бы достаточно, чтобы засомневаться в законности приватизации группой компаний Yeni Həyat территории, отчужденной Субхану. По его словам, о законности в данном случае и речи быть не может. От имени Бабека ему ясно дали понять, что никакие суды ему не помогут. Две инстанции он уже выиграл и не пожалеет денег, чтобы выиграть и последнюю.

И вот думает Субхан: неужели слово какого-то Бабека больше значит, чем систематические призывы президента Ильхама Алиева к чиновникам всех рангов о необходимости оказания всесторонней помощи предпринимателям? Что-то слишком часто стали встречаться подобные случаи, когда чиновники безнаказанно кидают предпринимателей, а суды, на которые остается последняя надежда, их поддерживают. Пора бы от призывов и к действиям переходить…