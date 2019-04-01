Индийская армия подвергла обстрелу и уничтожила по меньшей мере три военных поста в районе Пунч в контролируемой Пакистаном зоне Кашмира, большое число пакистанских военнослужащих получили ранения, сообщает газета The Pioneer.

Обстрел пакистанских позиций был предпринят в ответ на инцидент, когда пакистанские войска открыли артиллерийский огонь из крупнокалиберных орудий по индийским населенным пунктам, расположенным в 8 км от линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира. В результате погибли офицер пограничных войск и несовершеннолетняя девочка. Четыре индийских пограничника получили ранения.

Глава администрации пакистанской зоны Кашмира Фарук Хайдер заявил, что в связи с индийскими обстрелами готов ввести в действие план по эвакуации свыше 100 тысяч человек, проживающих в непосредственной близости от линии контроля.