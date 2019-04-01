Бой на границе Индии и Пакистана: погибли пакистанские солдаты Обновлено 12:29
Индийская армия подвергла обстрелу и уничтожила по меньшей мере три военных поста в районе Пунч в контролируемой Пакистаном зоне Кашмира, большое число пакистанских военнослужащих получили ранения, сообщает газета The Pioneer.
Обстрел пакистанских позиций был предпринят в ответ на инцидент, когда пакистанские войска открыли артиллерийский огонь из крупнокалиберных орудий по индийским населенным пунктам, расположенным в 8 км от линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира. В результате погибли офицер пограничных войск и несовершеннолетняя девочка. Четыре индийских пограничника получили ранения.
Глава администрации пакистанской зоны Кашмира Фарук Хайдер заявил, что в связи с индийскими обстрелами готов ввести в действие план по эвакуации свыше 100 тысяч человек, проживающих в непосредственной близости от линии контроля.
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По меньшей мере три солдата армии Пакистана убиты, один получил ранения в результате обстрела индийскими военнослужащими в районе Равалакот на линии контроля. Об этом во вторник сообщает газета Dawn.
По данным местных властей, Исламабад назвал атаку неспровоцированной, в ответ на нее пакистанская армия провела обстрел индийской стороны.
Ситуация в Джамму и Кашмире, единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.