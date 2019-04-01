Польша хочет повысить статус «Восточного партнерства»

Предложения Польши включают создание функции председательства, в рамках которой отдельные страны Восточного партнерства будут сотрудничать с ЕС.

"Мы хотим использовать 10-ю годовщину Восточного партнерства, которую мы инициировали совместно со Швецией, для повышения осведомленности в ЕС о шести странах, которые также являются частью Европы", - заявил глава польской дипломатии.

Наряду с этим Польша предлагает создать секретариат "Восточного партнерства", а также систему показателей, которые помогли бы отслеживать прогресс стран Восточного партнерства в реализации реформ, ожидаемых ЕС.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.