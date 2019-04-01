Чтобы попасть в Баку, россиянин заплатил полмиллиона

Мужчину из Краснокамска, накопившего долг в размере около 500 тысяч рублей, не пустили в Азербайджан. Местный житель долгое время не платил за услуги ЖКХ, пишет «Пермь Открытая».

Гражданин взял билет до Баку несмотря на то, что в отношении него уже было возбуждено исполнительное производство. Во время таможенного контроля мужчине объяснили, что он временно не может покинуть пределы России.

Должник сделал нужные для себя выводы и погасил нужную сумму. С него были сняты ранее установленные ограничения, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.