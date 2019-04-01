И Пашинян считает, что нужна новая война за новые земли Азербайджана

Напомним, что министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя проблему карабахского урегулирования в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка, заявил, что меняет формат «территории за мир».

«Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат «территории в обмен на мир». Мы сделаем прямо противоположное - «новая война за новые территории», - сказал министр.

Комментируя это скандальное заявление министра обороны Давида Тонояна, Никол Пашинян сказал, что шумиха вокруг высказываний министра бессмысленна.

"Если бы Тоноян сказал нечто другое, то я бы его освободил от должности министра обороны. Что он сказал – он сказал, что если будет война, то мы будем стремиться победить в этой войне. Заявление министра никоим образом не бросает тень на процесс урегулирования", - убежден Пашинян.

На вопрос о том, было ли согласовано заявление Тонояна с ним, Пашинян напомнил, что министр обороны находится в непосредственном подчинении премьер-министра.