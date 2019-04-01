Назарбаев: "Верю, Токаев оправдает мои ожидания"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что новый глава республики Касым-Жомарт Токаев оправдает его ожидания. Об этом он заявил в ходе посещения родного села Шамалган в Алматинской области.

"Недавно я принял решение перейти на другую работу и передал президентство", - приводит слова Назарбаева РИА Новости.

У каждого поколения есть свое время, своя работа, которую нужно выполнить, отметил он.

Первый президент Казахстана рассказал, что, придя "на самую высокую должность в руководстве страны", он "увидел, что происходит, и решил уделить внимание стратегическим проблемам".

"Верю, что пришедший на мое место господин Касым-Жомарт Токаев, известный гражданин Казахстана, выполнит мои ожидания", - заключил Назарбаев.