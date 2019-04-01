Срочный визит Нетаньяху в Москву

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 апреля отправится с визитом в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

О предстоящем визите было объявлено после телефонного разговора Нетаньяху и Путина, который состоялся в понедельник. Как сообщала пресс-служба Кремля, обсуждались "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в Ближневосточном регионе".

Почему потребовался этот срочный визит, не анонсированный ранее, в пресс-службе главы израильского правительства не объясняют, отмечает издание.

27 февраля Нетаньяху уже посещал российскую столицу и вел переговоры с Путиным.