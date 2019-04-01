MIDA привлекла инвестиции в 40 миллионов манатов в Ясамальский жилой комплекс

«По итогам соответствующего конкурса победителем стала компания Kristal Absheron MTK. Тем самым, компания получила возможность путем вложения инвестиций осуществить строительство жилого комплекса в соответствии с проектно-сметной документацией, подготовленной по заказу MIDA и прошедшей госэкспертизу, и пользоваться инженерно-коммуникационными системами и соответствующей инфраструктурой на территории комплекса в период строительных работ», - говорится в сообщении MİDA.

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства привлекло компанию Krtistal Absheron в качестве инвестора строительства 12 жилых многоквартирных домов в комплексе соцжилья в Ясамал-2.

По данным MIDA, инвестиции в строительство 12 жилых домов предусмотрены в размере 40 млн манатов.

Согласно условиям конкурса, 189 квартир в 12 жилых зданиях, в том числе 16 - однокомнатных, 60 - двухкомнатных, 86 - трехкомнатных и 27 - четырехкомнатных инвестор передаст в распоряжение MIDA, которое организует продажу квартир посредством электронной системы «Льготное жилье».

Остальные квартиры инвестор распродаст по рыночным ценам заинтересованным лицам.

«Kristal Absheron MTK – это четвертый по счету частный инвестор, привлеченный MIDA в рамках строительства соцжилья. Для строительства ЖК «Ясамал-1» были привлечены три инвестора. Из общей стоимости проекта, оцениваемой в 18 млн манатов, со стороны этих инвесторов уже вложено 11 млн манатов», - указывается в информации.

Kristal Absheron MTK осуществляет деятельность с 2003 года. За 16 лет компания осуществила 12 проектов и продолжает реализацию еще 8.