MIDA привлекла инвестиции в 40 миллионов манатов в Ясамальский жилой комплекс
ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства привлекло компанию Krtistal Absheron в качестве инвестора строительства 12 жилых многоквартирных домов в комплексе соцжилья в Ясамал-2.
«По итогам соответствующего конкурса победителем стала компания Kristal Absheron MTK. Тем самым, компания получила возможность путем вложения инвестиций осуществить строительство жилого комплекса в соответствии с проектно-сметной документацией, подготовленной по заказу MIDA и прошедшей госэкспертизу, и пользоваться инженерно-коммуникационными системами и соответствующей инфраструктурой на территории комплекса в период строительных работ», - говорится в сообщении MİDA.
По данным MIDA, инвестиции в строительство 12 жилых домов предусмотрены в размере 40 млн манатов.
Согласно условиям конкурса, 189 квартир в 12 жилых зданиях, в том числе 16 - однокомнатных, 60 - двухкомнатных, 86 - трехкомнатных и 27 - четырехкомнатных инвестор передаст в распоряжение MIDA, которое организует продажу квартир посредством электронной системы «Льготное жилье».
Остальные квартиры инвестор распродаст по рыночным ценам заинтересованным лицам.
«Kristal Absheron MTK – это четвертый по счету частный инвестор, привлеченный MIDA в рамках строительства соцжилья. Для строительства ЖК «Ясамал-1» были привлечены три инвестора. Из общей стоимости проекта, оцениваемой в 18 млн манатов, со стороны этих инвесторов уже вложено 11 млн манатов», - указывается в информации.
Kristal Absheron MTK осуществляет деятельность с 2003 года. За 16 лет компания осуществила 12 проектов и продолжает реализацию еще 8.
Как сообщалось, строительство ЖК Ясамал-2 будет осуществлено на территории площадью 15,4 га, расположенной в стороне от внешней кольцевой дороги, в северной части Ганлы-Гель. Закладка фундамента ЖК состоялась 26 декабря 2018 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Новый ЖК будет включать 40 домов, из которых 22 - девятиэтажные, 18 –двенадцатиэтажные. В целом, в жилом комплексе будет 160 однокомнатных квартир, 114 – квартир типа студия, 674 – двухкомнатных, 1128 – трехкомнатных и 126 – четырехкомнатных. Таким образом, число квартир в комплексе превысит 2,2 тыс. Все квартиры будут отремонтированы и снабжены кухонной мебелью.