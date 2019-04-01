Синоптики о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, морось, северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 5-7, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем воздух прогреется до 13 градусов.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана местами дожди, в горных районах прогнозируется снег, днем в большинстве районов в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 3-х градусов мороза до 2-х градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.