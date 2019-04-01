Махмудова убили, расчленили и останки похоронили в трех районах

Как сообщается, в декабре 2018 года из дома Р.Кязымова в городе Гёйтепе Джалилабадского района были украдены телевизор и игровая приставка. Совершившие кражу Теймур Мамедов и житель Джалилабада, ранее судимый Али Алекперли были задержаны, также была установлена личность еще одного участника преступления. Им оказался земляк А.Алекперли - Сахиб Махмудов.

Спустя некоторое время, 28 января этого года, близкие С.Махмудова обратились в полицию, заявив, что он пропал без вести. С того дня он был объявлен в розыск как пропавший без вести, полиция приступила к его поиску.

28 марта этого года у А.Алекперли были изъяты наркотики, он был задержан. Во время проведенных в его отношении оперативных мероприятий было установлено, что 25 января А.Алекперли в центре отдыха ADU Piramida в Масаллинском районе убил ножом С.Махмудова. С помощью знакомого Алтая Агамалызаде они доставили тело на автомобиле в Нефтчалинский район, где и сожгли его. Увидев, что труп не обгорел полностью, А.Алекперли и А.Агамалызаде отвезли обгоревший труп на автомобиле в Имишлинский район. Там они расчленили труп при помощи топора, а останки закопали на территориях Имишлинского, Джалилабадского и Ярдымлинского районов. В настоящее время А.Агамалызаде и А.Алекперли задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса.

Расследование продолжается.