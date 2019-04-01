Исторический визит премьера Греции в Северную Македонию Впервые за 28 лет
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл с визитом в столицу Северной Македонии Скопье, сообщает греческая газета Kathimerini.
Это первый официальный визит Ципраса в страну с момента объявления в 1991 году Республикой Македония о своей независимости.
Глава греческого правительства привез в Северную Македонию внушительную делегацию из десяти министров, а также более 70 представителей бизнеса, отмечает газета.
Ципраса в аэропорту встретил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.
Ожидается, что визит Ципраса позволит укрепить связи между двумя странами. Будут подписаны соглашения по транспорту, обороне, инфраструктуре и экономике.
Напомним, в начале февраля 2019 года парламент Греции после решения Македонии о смене названия на Северную Македонию одобрил меру, которая позволяет стране стать членом НАТО.