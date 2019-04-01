Задержан ранее судимый житель Баку Талех Керимов. Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят сверток с героином.

Оперативно-розыскные мероприятия были продолжены, в результате чего в недостроенном доме Т.Керимова в поселке Балаханы было обнаружено и изъято 1 кг 605 г героина.

Как признался задержанный, он приобрел наркотик не только для личного использования, но и для сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.