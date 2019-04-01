Мамедъяров едет в Брюссель

В столице Бельгии, Брюсселе, четвертого апреля состоится 16-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европа, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, на заседании со стороны Азербайджана примет участие глава МИД Эльмар Мамедъяров, со стороны Европейского союза - верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Во время заседания планируется обсудить решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вопросы, входящие в повестку партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном, а также продолжающиеся переговоры по проекту нового двустороннего соглашения, Приоритеты партнерства, Восточное партнерство и другие вопросы.