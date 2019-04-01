Турецкая лира снова покатилась вниз

После того как США приостановили поставки оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в Турцию, национальная валюта страны - лира снизилась более чем на 1% по отношению к доллару, сообщает Reuters.

В первой половине вторника лира торговалась на уровне 5,5883 за доллар по сравнению с 5,4913 при закрытии в понедельник.

Курс турецкой валюты был волатильным из-за неопределенных последствий муниципальных выборов в стране. В понедельник лира продемонстрировала падение на 2,5% - до 5,7 за доллар.

Отметим, что накануне США объявили о приостановке поставок оборудования для F-35 "в ожидании однозначного решения Турции об отказе от поставок С-400", заявил официальный представитель минобороны США Майк Эндрюс.

Официальные лица США выражали обеспокоенность тем, что российская система С-400 будет несовместима с системами НАТО, используемыми партнерами Турции по альянсу.