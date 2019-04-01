После Пашиняна Ильхам Алиев заявил армии об однозначной позиции Азербайджана
«Новое руководство Армении попыталось поменять формат переговоров. Однако однозначная позиция Азербайджана предотвратила это». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения во вторник воинской части сил специального назначения Минобороны.
Ильхам Алиев отметил, что это конфликт между Арменией и Азербайджаном.
«Наши территории оккупировала Армения, 80% военнослужащих на оккупированных территориях - граждане Армении. Поэтому переговоры должны вестись и ведутся между Арменией и Азербайджаном. Последняя встреча в Вене важна еще и потому, что в очередной раз подтвердила существующий формат. Как переговоры между министрами иностранных дел, так и встреча между руководителями стран, еще раз демонстрируют, что это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мы его так и называем: армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт», - подчеркнул глава государства.
Глава государства добавил, что справедливость и историческая правда находятся на стороне Азербайджана.
«Экономическая и военная мощь также на нашей стороне. Проведенная в последние годы работа, реформы в военной сфере, повышение нашей военной мощи, победы как на политическом поле, так и на поле боя еще больше вдохновляют и усиливают нас», - сказал глава государства.