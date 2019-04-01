AccessBank поддержал предпринимателей ТЦ Diqlas

По словам председателя правления "AccessBank" Анара Гасанова, сразу же после пожара в банке была создана соответствующая комиссия. Председатель отметил, что решение о реструктурирование кредитов предпринимателей было принято на основе информации, собранной комиссией: "Согласно решению, с 2-го апреля 2019-го года пострадавшие от пожара клинеты, взявшие микро кредиты, могут воспользоваться льготным периодом до 6 месяцев. Годовая процентная ставка в течение льготного периода составит 10%. Отмечу, что комиссия продолжает работать и на основе дополнительной информации мы можем в будующем рассмотреть предоставление очередных льгот для наших клиентов".

Правление "AccessBank" приняло решение о реструктурирование кредитов, выданных предпринимателям, пострадавшим от пожара в торговом центре "Diqlas".

Анар Гасанов также отметил, что льготами сможет воспользоваться 31 предприниматель. Глава банка добавил, что объем портфеля, который подлежит реструктуризации, превышает 200 тыс. манатов.

"Государство оказало свою помощь предпринимателям, которые пострадали от пожара в торговом центре. "AccessBank" также счел долгом поддержать своих клиентов в столь тяжелые дни", - указал Анар Гасанов.

Добавим, что "AccessBank" всегда протягивает руку помощи клиентам, которые столкнулись с трудностями.

Пожар в ТЦ "Diqlas" произошел утром 26 марта.

Президент Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин уже перечислил эти средства на счет Минэкономики. Выдача компенсаций предпринимателям начнется в ближайшее время.