Погиб сын главы британской разведки

Сын главы британской службы внешней разведки (MI6) Алекса Янгера - Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию Шотландии.

"...Сэм Янгер, 22-летний студент Эдинбургского университета скончался в результате инцидента с участием легковой машины на территории частного поместья в Стерлингшире в субботу, 30 марта...", - говорится в сообщении полиции.

Полиции еще не удалось назвать точных причин смерти студента, однако никаких подозрительных обстоятельств обнаружено не было.

Бывший военный Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.