Взрыв в российской военной академии есть раненые; обновлено 15:39
Незадолго до взрыва на территории Военно-космической академии была обнаружена мина, сообщает портал 78.ru.
По информации РЕН ТВ, двое сотрудников вуза пытались перетащить найденный в учебном корпусе предмет, а затем раздался мощный хлопок.
Взрыв спровоцировал обрушение лестничного пролета между вторым и третьим этажами. Заблокированными оказались около 15 человек.
На месте ЧП работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и медики.
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В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошел взрыв, сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Согласно информации, на территории академии взорвалась мина. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Курсантов и сотрудников эвакуировали, на месте работают представители ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры РФ.