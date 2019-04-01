Проливные дожди в Иране идут уже около двух недель. Согласно прогнозам синоптиков, они продолжатся и в будущем. В зоне наводнения оказались 23 из 31 провинции. Особенно тяжелая ситуация сложилась на юго-западе страны.

В провинции Лурестан положение критическое. В столице Хорремабаде уровень воды повысился на три метра. В низинах дома оказались полностью затопленными, а жители спасаются на крышах.

Начались перебои в работе главного нефтеналивного порта Ирана, расположенного на острове Харк в Персидском заливе. Национальная газовая компания Ирана сообщила о повреждении нефтепровода на юге страны.