Азербайджан приостановил транзит нефти через Россию
Азербайджан в марте 2019 года приостановил транзит нефти через территорию России, следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
Согласно данным ЦДУ ТЭК, транзит азербайджанской нефти в январе-феврале составил 249,5 тыс. тонн, в марте транзитных поставок не было.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу компании Socar Trading Аднана Ахмедзаде сообщало, что Азербайджан планирует временно перевести объемы нефти, поставляемые транзитом через Россию, в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.
Суммарный транзит нефти через территорию России за первые три месяца 2019 года увеличился на 3,3%, до 4,883 млн тонн. При этом транзит казахстанской нефти вырос на 0,9% и составил 4,035 млн тонн. Транзит туркменской нефти составил 189,8 тыс. тонн.