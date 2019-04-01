В Баку вооруженный подросток ограбил магазин

В Баку подросток совершил вооруженное нападение на один из магазинов сети Oba, расположенный в Ясамальском районе, сообщает Report.

Согласно информации, 12-летний М.Мустафаев ворвался в магазин, где стал угрожать ножом 33-летней работнице маркета М.Ахмедовой. Мальчик потребовал все деньги из кассы. Забрав из кассы 205 манатов, он скрылся в неизвестном направлении.

Кассирша незамедлительно вызвала полицию, и вскоре нападавший был задержан правоохранительными органами по горячим следам.