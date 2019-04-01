Израильский миллиардер заплатит Мадонне $1 млн за «Евровидение»

Переговоры с менеджерами певицы проводит Израильская корпорация общественного вещания, которая будет транслировать конкурс. Адамс заявил о готовности оплатить выступление, как только договоренность будет достигнута, и стороны заключат сделку.

Переговоры ведутся последние два дня в круглосуточном режиме, говорят источники издания.

Сильван Адамс, вернувшийся на свою историческую родину из Канады, является одним из крупнейших инвесторов и благотворителей Израиля. Он также известен как организатор крупнейшей международной велогонки.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Израиль получил право принять конкурс после победы исполнительницы Нетты Барзилай в 2018 году.