Начался суд над Гусейном Абдуллаевым

В Бакинском военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении экс-депутата Гусейна Абдуллаева и его матери Зейнаб Абдуллаевой. Задержанный в Турции и экстрадированный в Азербайджан экс-депутат обвиняется в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, уклонении от налогов и вымогательстве.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, помимо Абдуллаевых на скамье подсудимых находятся еще 7 человек, среди которых бывшие пограничники.

Выступивший на суде адвокат Гусейна Абдуллаева и его матери представил ходатайство о прекращении уголовного дела и переводе экс-депутата под домашний арест.

Сам Гусейн Абдуллаев назвал выдвинутые против него обвинения необоснованными. Он также потребовал обеспечить ему возможность встречи с близкими. Экс-депутат попросил судью создать условия для участия на суде посла Германии в Азербайджане, ссылаясь на то, что в Германии ему было предоставлено политическое убежище. В свою очередь, судья заявил, что процесс является открытым и в нем может принять участие любой желающий.

Затем было поднято ходатайство о переводе под домашний арест бывших пограничников Габиба Ибрагимова, Заура Гулиева и Парвиза Казимова. Это ходатайство было удовлетворено судьей.

Напомним, что в ходе проверок, проведенных со стороны Минналогов 7 июня 2013 года по факту неуплаты налогов на сумму в 1,436 миллиона манатов, в ООО Araz İNC было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 УК Азербайджана.

3 октября 2016 года было принято решение выдвинуть Гусейну Абдуллаеву обвинение по статьям 192,2,2 (незаконное предпринимательство) и 213,2,2 УК Азербайджана по факту уклонения от налогов на сумму в 1,81 миллиона манатов, а также получения прибыли в 966 тысяч манатов за проведение ремонтно-строительных работ без соответствующей лицензии.