Биткоин резко подорожал из-за таинственного покупателя

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина продемонстрировала сегодня внезапный рост. Криптовалюта достигла самой высокой отметки за четыре месяца - $5 тысяч, пишут Вести.Экономика.

Причины столь масштабного взлета цены биткоина не ясны. Скорее всего, один или несколько крупных игроков начали закупки криптовалюты, что и привело к движению цены и покупкам биткоина более мелкими участниками рынка.

Биткоин потянул за собой вверх почти весь остальной рынок. Ethereum подорожал более чем на семь процентов, Ripple — на восемь, Bitcoin Cash — почти на 10.

Капитализация криптовалютного рынка впервые с начала 2019 года превысила 160 миллиардов долларов. Суточный объем торгов биткоином превысил 14 миллиардов долларов.