Правящая партия Турции обжаловала результаты выборов в Стамбуле

Возглавляемая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР) подала во вторник апелляции для обжалования результатов муниципальных выборов в Стамбуле. Об этом заявил глава стамбульского отделения ПСР Байрам Шеноджак, передает телеканал NTV.

"Мы в ходе выборов зафиксировали случаи подлога и различные нарушения, в связи с этим мы подали протест в 39 районах Стамбула", - сказал он в эфире телеканала.

По словам Шеноджака, более 2,5 тыс. голосов в пользу ПСР не были засчитаны.

По последним данным ЦИК, на муниципальных выборах в Стамбуле кандидаты от ПСР одержали победу в 24-х районах, оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) - в 14. Еще в одном районе города победил кандидат от Партии националистического движения (ПНД).

Однако на выборах мэра в Стамбуле большее количество избирателей отдали свои голоса не за выдвинутого ПСР экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма, а за его оппонента из НРП Экрема Имамоглу.

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы, в ходе которых избиратели голосовали за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов. Партия Эрдогана впервые за 25 лет уступила на выборах мэра в Анкаре и Стамбуле.