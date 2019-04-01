США продолжают вооружать боевиков ПКК в Сирии

США перебросили в подконтрольные террористам YPG/ПKK районы Сирии порядка 100 грузовиков с контейнерами, цистернами и автомобилями Hummer, передает Anadolu.

Как сообщают местные источники, грузовики въехали на территорию Сирии накануне ночью через КПП «Симелка» на границе с Ираком.

Источники не сообщают, было ли в контейнерах оружие, но подобная возможность не исключена.

В начале и конце февраля США перебросили в подконтрольные террористам YPG/ПKK районы Сирии около 300 грузовиков.