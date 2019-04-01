Погода преподнесла сюрприз в Саудовской Аравии: на северо-западе страны температура воздуха опустилась ниже 9°C, а в горах выпал снег, сообщает Stormnews со ссылкой на Arab News.

По словам метеорологов, это очень необычное явление для этого времени года.

Утром 1 апреля местные жители отправились в горы, чтобы успеть запечатлеть внезапно наступившую зиму. Некоторые отметили, что видят этот район в снегу впервые.

В последний раз снег на горе Джабаль-эль-Лауз выпал в середине февраля. Тогда местные жители шутили, что в скором времени у них здесь будет зимний курорт.