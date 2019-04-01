В Саудовскую Аравию вернулась зима Видео
Погода преподнесла сюрприз в Саудовской Аравии: на северо-западе страны температура воздуха опустилась ниже 9°C, а в горах выпал снег, сообщает Stormnews со ссылкой на Arab News.
#جبل_اللوز اليوم pic.twitter.com/iD7kgKa9dw— عاطف (@Ax515) 31 Mart 2019
По словам метеорологов, это очень необычное явление для этого времени года.
Утром 1 апреля местные жители отправились в горы, чтобы успеть запечатлеть внезапно наступившую зиму. Некоторые отметили, что видят этот район в снегу впервые.
В последний раз снег на горе Джабаль-эль-Лауз выпал в середине февраля. Тогда местные жители шутили, что в скором времени у них здесь будет зимний курорт.
ثلوج #جبل_اللوز بمنطقة تبوك هذا اليوم.. pic.twitter.com/PA02Lctait— SARHAN (@7sarhan7) 31 Mart 2019