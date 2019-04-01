Ильхам Алиев рассказал Путину о переговорах с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым подчеркнул важность диалога Баку и Еревана по нагорно- карабах скому урегулированию и выразил готовность оказать содействие в данном вопросе, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации, Путин и Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого глава азербайджанского государства "поделился оценками своей встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном по нагорно-карабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта".

"Президент Российской Федерации подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном. Выражена готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы, в частности, в формате Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.