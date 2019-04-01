МИД о провокационном заявлении министра обороны Армении

«Последние заявления и действия руководства Армении, в том числе представление министром обороны этой страны новой формулировки «новая война за новые территории» абсолютно неприемлемы». Как сообщает haqqin.az , об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Подобные акции не совпадают с проведенной в Вене встречей на уровне лидеров двух стран и принятым по ее итогам совместным заявлением», - отмечается в заявлении.

Провокационные заявления ставят под вопрос многолетний переговорный процесс и деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Хотели бы также подчеркнуть, что именно Армения в полной мере несет ответственность за все возможные негативные последствия столь опасной риторики»,- отмечается в заявлении МИД.