Штрафы и таможенные сборы теперь можно будет оплатить через SmartPay
В Азербайджане штрафы за нарушение правил дорожного движения и таможенные сборы отныне можно будет оплачивать через систему SmartPay Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий, говорится в сообщении министерства.
Посредством SmartPay можно будет оплачивать коммунальные услуги, пополнить баланс мобильного телефона, осуществлять банковские услуги, совершать оплату по страхованию, оплачивать госпошлины по регистрации мобильных приборов и др.
Система SmartPay действует в 70 почтовых филиалах с 60 терминалами оплаты в 1 211 почтовых отделениях, оказывает более 60 услуг, имеет 2 326 точек оплаты.
Кроме того, оплату можно совершить посредством сайта smartpay.az