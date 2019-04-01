Экс-президенту Алжира предложили возглавить страну
Бывший президент Алжира Ламин Зеруаль может возглавить страну во время переходного периода. Об этом сообщил во вторник информационный портал TSA Algerie.
"В эту субботу, 30 марта, генерал-полковник Мухаммед Медьен предложил мне возглавить переходный период в стране после отставки Абдельазиза Бутефлики, - приводит его слова издание. - Он подтвердил, что это предложение было сделано по согласованию с советником президента Саидом Бутефликой".
В понедельник администрация президента Алжира объявила, что Абдельазиз Бутефлика уйдет со своего поста до истечения срока его полномочий 28 апреля. По некоторым сведениям, это может произойти уже 2 апреля.
Ламин Зеруаль возглавлял Алжир в 1994-1999 годах.