В Турции отложили объявление итогов выборов

Официальные итоги муниципальных выборов в Турции будут известны лишь через неделю ввиду возражений правящей Партии справедливости и развития, пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что партия Эрдогана планирует оспорить результаты местных выборов в Стамбуле.

В воскресенье в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Избиратели проголосовали за кандидатов на посты градоначальников, руководителей муниципалитетов, районных и сельских органов власти.

Руководимая президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом правящая партия победила в 24-х провинциях и 15 крупных городах.

В то же время Эрдоган признал, что его партия проиграла оппозиции в Анкаре, Измире и, вероятно, в Стамбуле, как и прогнозировали наблюдатели.